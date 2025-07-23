Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 550 Gram Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, S.Y. (28), Ö.D. (29) ve K.D'yi (28) yakaladı.

İkametlerde narkotik köpeği "Mia" ile yapılan aramalarda, 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.