Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 436 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

KAYSERİ'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda kıyafete emdirilmiş 1 kilo 436 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı. Narkotik köpeği MIA ile yapılan aramalarda, kıyafete emdirilmiş vaziyette 1 kilo 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilo 436,3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.M.A., S.S. ve Z.G. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı, B.C. ise serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,