Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 153 gram sentetik uyuşturucu ve 27 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 118 personelin katılımıyla kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 153 gram sentetik uyuşturucu ve 27 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile 6 zanlı yakalandı.
Hükümlü ile 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.