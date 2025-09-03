Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Hacılar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 100 gram sentetik uyuşturucu ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.