Kayseri'de saman balyaları arasında 1,4 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda saman balyaları arasına gizlenmiş 1,4 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Develi ilçesinde H.P., A.D. ve S.K.'nın kullandığı belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, saman balyaları arasında gizlenmiş, 1 kilo 420 gram esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.