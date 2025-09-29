Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Tutuklama

Güncelleme:
Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, yapılan 42 operasyonda 739 gram uyuşturucu, 268 hap ve çeşitli silahlar ele geçirdi.

Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 739 gram uyuşturucu, 268 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 121 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 295 gram Hint keneviri ile 2 tüfek, 27 fişek, hassas terazi ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin lira ele geçirdi.

Düzenlenen 42 operasyonda, 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 7 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
