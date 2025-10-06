Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Şüpheli Tutuklandı
Kayseri'de son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri 523,45 gram uyuşturucu, silah ve 700 lira ele geçirdi.
Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 523,45 gram uyuşturucu, 1'er tabanca, tüfek ve hassas terazi ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 700 lira ele geçirdi.
Düzenlenen 23 operasyonda, 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 7 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel