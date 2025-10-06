Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri 523,45 gram uyuşturucu, silah ve 700 lira ele geçirdi.

Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 523,45 gram uyuşturucu, 1'er tabanca, tüfek ve hassas terazi ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 700 lira ele geçirdi.

Düzenlenen 23 operasyonda, 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 7 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
Hadise'yi eleştiren Nükhet Duru, bu kez kendi sahne kıyafetiyle gündemde

Hadise'yi eleştirmişti, şimdi kendi sahne tarzı konuşuluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.