Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı

Kayseri'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir ayda düzenledikleri operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu, uyuşturucu içerikli hap, tabanca, tüfek, fişek, hassas terazi ve suçdan kazanıldığı değerlendirilen 26 bin lira ele geçirdi.

Operasyonlarda, haklarında yasal işlem yapılan 165 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 71 kişiden 39'u cezaevine teslim edildi, diğerleri serbest bırakıldı.