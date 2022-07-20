Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.T. ve İ.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 333 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek, ruhsatsız tüfek ve sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler U.Y'nin merkez Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 27 kök Hint keneviri ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title