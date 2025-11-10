Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonlarında 23 Tutuklama
Kayseri ilinde düzenlenen son uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli tutuklanırken, toplamda 1 kilo 753 gram uyuşturucu ve 81 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 1 kilo 753 gram uyuşturucu, 81 uyuşturucu içerikli hap ve 3 hassas terazi ele geçirdi.
Düzenlenen 26 operasyonda, 51 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 23 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel