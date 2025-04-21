Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 23 Zanlı Tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı. Ekipler, 645,92 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 645,92 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Toplam 28 operasyonda, 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 23 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel