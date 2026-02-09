Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kayseri'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 22 operasyon gerçekleştirilerek 17 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilenler arasında 484 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile hassas terazi bulunmaktadır.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri 22 operasyonda, 484 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ile 10 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda, haklarında yasal işlem yapılan 38 şüpheliden 17'si tutuklandı.

