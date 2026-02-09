Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri 22 operasyonda, 484 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ile 10 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda, haklarında yasal işlem yapılan 38 şüpheliden 17'si tutuklandı.