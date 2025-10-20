Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 12 Tutuklama

Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 375,91 gram uyuşturucu madde, 67 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 375,91 gram uyuşturucu madde, 67 uyuşturucu içerikli hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Düzenlenen 34 operasyonda, 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 12 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
