Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası

AA - Ramazan Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu kullanmaktan yargılanan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu kullanmaktan yargılanan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık M.A. hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek, "Arkadaş kurbanıyım. Pişmanım. Tedavimin devam etmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, M.A'ya "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Uyuşturucu Mahkeme Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title