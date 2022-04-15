Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan dava açılan 5'i tutuklu, 11 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.E. savunmasında, sanıklardan emekli öğretmen olarak tanıdığı İ.K'ye 30 bin lira borç verdiğini ve bu kişiyi Kovid-19 salgını sürecinde Bünyan ilçesinde bulunan çiftliğindeki çoban evinde 5-6 gün misafir ettiğini belirterek, sonrasında kalan 11 bin lira borcunu ödemediği için İ.K. ile telefonda tartıştıklarını ve bir daha da görüşmediğini öne sürdü.

Çoban evinde kutu içinde ele geçirilen uyuşturucu imalatında kullanılan materyallerin İ.K. tarafından getirildiğini tahmin ettiğini ileri süren M.E, beraatini ve tahliyesini talep etti.

M.E'nin yeğeni sanık D.E. ise Talas ilçesindeki yazlık evinde ele geçirilen sıvı maddenin boya için kullanılan malzeme, köy evinin mutfağında bulunan materyalin ise "salamura peynir suyu" olduğunu ve yapılan analiz raporlarının da bu yönde geldiğini savundu.

Tutuklu sanık İ.K. ise savunmasında önceki ifadesini tekrar ettiğini dile getirdi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezinde ve Bünyan ilçesinde iki depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aramada sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve iki terazi ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. tutuklanmış, bunların verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, zanlılar D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A'yı gözaltına almış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.