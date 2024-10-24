Kayseri'de Uyuşturucu ile Yakalanan Yabancı Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu madde gizleyen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği belirlenen yabancı uyruklu F.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gülük Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda şüpheli F.M. yakalandı.

Şüphelinin kaldığı odada ve eşyalarında yapılan aramada, ayakkabı tabanına gizlenmiş 1005 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.