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Kayseri'de Uyuşturucu ile Yakalanan Yabancı Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de Uyuşturucu ile Yakalanan Yabancı Şüpheli Gözaltında
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Kayseri'de, ayakkabı tabanına uyuşturucu madde gizleyen yabancı uyruklu şüpheli F.M. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 1005 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu madde gizleyen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği belirlenen yabancı uyruklu F.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gülük Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda şüpheli F.M. yakalandı.

Şüphelinin kaldığı odada ve eşyalarında yapılan aramada, ayakkabı tabanına gizlenmiş 1005 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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