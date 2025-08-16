Kayseri'de Uyuşturucu Çetesi Çökertildi: 4 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, batı illerinden Kayseri'ye ve doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen şebekeye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, G.E. (44), P.K. (44), İ.A. (40), İ.Ö. (35), A.S. (31), M.Y. (42) ve E.Y. (32) yakalandı.

Aramalarda, 1 kilo 895 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 241 bin lira para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen G.E, M.Y, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucu şebekesinin çökertildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.