Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi

Kayseri'de Uyuşturucu Bağımlıları İçin Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

Kayseri'de Uyuşturucu Bağımlıları İçin Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi, ramazan ayında hizmet vermeye başlayacak. Merkez, bağımlılara tedavi hizmeti sunarak bölgedeki uyuşturucu sorunuyla mücadele edecek.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Valilik koordinesinde hayırseverlerce 200 dönümlük alana yaptırılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi, ramazan ayında hizmet vermeye başlayacak.

Saraycık Mahallesi'nde 2023'te temeli atılan ve 280 milyon liraya mal edilen merkezde, 40 oda, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor alanları, sanat atölyeleri ve konferans salonları bulunuyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, kent genelinde yürüttükleri tüm uğraşlara rağmen bir şekilde uyuşturucuya bulaşan kişiler olduğunu söyledi.

Bunların da kendi çocukları olduğunu belirten Çiçek, "Bunları da yalnız bırakamayız. Bunun için de Türkiye'nin en donanımlı, en planlı ve en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini Kayseri'de hayırseverlerimizin desteğiyle yaptık. Bugün itibarıyla tamamlanmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın ve erkek uyuşturucu bağımlılarına hizmet verecek çift taraflı uyuşturucu rehabilitasyon merkezimiz var. Sadece Kayseri'ye değil, bütün bölgeye hizmet edecek." diye konuştu.

"Midelerinde sayısız hap getirmeye çalışıyorlar"

Çiçek, sokakta yürüdüğünde bazen annelerin kendisine serzenişleri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Aileler, 'Sayın Valim, sen hiç evladı ölsün diyen bir anne gördün mü?' diyorlardı. 'Görmedim.' dediğimde, 'İşte ben ediyorum Sayın Valim. Oğlum uyuşturucu parası için bana şiddet uyguluyor. Ne olur, oğlumu tedavi ettir.' diyenler vardı. Şimdi heyecanla o gençlerimizi de kurtaracağız. Bazen uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yaptığımızın haberini paylaştığımda, 'Sayın Valim bunu yapacağınıza uyuşturucuyu önlesenize. Bunu yapacağınıza uyuşturucu satanları yakalasanıza. Niye bu kadar masraf edip de bu hastaneyi yapıyorsunuz?' diyenler de oluyordu. Ancak samimiyetle söylüyorum, uyuşturucuya karşı çok büyük mücadele veriyoruz. Her yerde, gece gündüz emniyetimiz çalışıyor. Sokaklardayız, parklardayız, onların aldıkları nefese kadar takip ediyoruz. Birçok yol deniyorlar. Kombinin içerisinde ilimize uyuşturucu getirmeye çalışıyorlar. Eşyaların içerisine getirmeye çalışıyorlar. Geçen gün yakaladığımız bir uyuşturucuya çok şaşırdım. Midelerinde sayısız hap getirmeye çalışıyorlar. Oralara kadar takip ediyoruz."

"Kayseri'de uyuşturucuya giden yolları da kapatacağız"

Tamamı hayırseverlerin desteğiyle 280 milyon liraya mal edilen rehabilitasyon hastanesini tamamladıklarını anlatan Çiçek, burada çalışacak 40 kişiden 25'inin işe başladığını söyledi.

Vali Çiçek, ramazan ayı itibarıyla, yani 1,5 ay sonra merkezde tedavilerin başlayacağını belirterek, "Hem kız hem erkek çocuklarımız tedavi görmeye başlayacak. Bir çocuğumuzu bile kurtarsak başarı sayacağız ama Allah'ın izniyle çok daha fazlasını kurtaracağız orada. Kayseri'de uyuşturucuya giden yolları da kapatacağız." dedi.

Hastanede aynı anda 60 kişinin tedavi görebileceğini vurgulayan Çiçek, merkezde marangozhaneler, sera, müzik ve sanat atölyeleri, konferans salonları, basketbol, futbol ve voleybol sahaları da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
img

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
img

Para desteğini duyan mağazalara koştu
img

Trump talimatı verdi, Google tarihi değişiklik için düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı İstanbul'da sokak ortasında kaçırıldı

İş insanı İstanbul'da sokak ortasında kaçırıldı
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.