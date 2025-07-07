Kayseri'de Üvey Kızına Tüfekle Vuran Adam İntihar Etti

Kayseri'de Üvey Kızına Tüfekle Vuran Adam İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de H.A.D. (76), tartıştığı üvey kızı Y.K. (15) tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti. Olay, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kayseri'de bir kişi tartıştığı üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.

Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'ta ikamet eden H.A.D. (76) ile üvey kızı Y.K. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.A.D. tüfekle önce üvey kızını, ardından kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üvey babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Y.K. ise sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın şokunu atlatamayan Y.K'nin annesi ise polis ile yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler adliyeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Türk basınının duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.