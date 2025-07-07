Kayseri'de Üvey Kızına Tüfekle Vuran Adam İntihar Etti

Kayseri'de bir kişi tartıştığı üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.

Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'ta ikamet eden H.A.D. (76) ile üvey kızı Y.K. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.A.D. tüfekle önce üvey kızını, ardından kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üvey babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Y.K. ise sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın şokunu atlatamayan Y.K'nin annesi ise polis ile yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.