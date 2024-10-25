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KAYSERİ'de Unutulan Kartla Para Çeken Şahıs Yakalandı

KAYSERİ'de Unutulan Kartla Para Çeken Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de bir ATM'de unutulan kartla 10 bin TL çeken İ.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çekilen para ise kartın sahibi ile buluşturuldu.

KAYSERİ'de ATM'de unutulan kartla 10 bin TL çeken İ.K. (60) polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınırken, para ise sahibine teslim edildi.

Olay, 23 Ekim'de Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki bir ATM'de meydana geldi. Bir kişi, yaptığı işlemlerin ardından kartını ATM'de unuttu. Bunun üzerine İ.K., kart ile 10 bin TL çekerek, bölgeden uzaklaştı. Kartını unutan kişinin ihbarı üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın şüphelisi İ.K., polis tarafından yakalandı. Kart ile çekilen 10 bin TL ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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