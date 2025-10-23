Haberler

Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Kadın Eski Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi 39 yaşındaki Meliha Keskin, eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası eski eş F.K. yakalandı. Üniversite, saldırı sonrası derin üzüntü duyduğunu belirterek kadına yönelik şiddeti kınadı.

Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın hayatını kaybetti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şüpheli F.K, otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Bu arada olay yerinde, ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti. Meliha Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Üniversiteden açıklama

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kampüste yaşanan menfur saldırı nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı temennisinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından emniyet güçleri ve adli makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket edilmekte olup, süreç tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir. Üniversitemiz yönetimi olarak olayın en hızlı ve sağlıklı biçimde aydınlatılması için tüm desteği vermekteyiz. Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır. Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yönelmiş en büyük tehditlerden biridir. Kadına yönelik her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor, bu tür insanlık dışı eylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
