Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Eski Eşi Tarafından Tüfekle Öldürüldü
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin, eski eşi F.K. tarafından fakülte önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçmaya çalışan zanlı tutuklandı.
Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin'i (39) fakülte binasının öğrenci girişinde pompalı tüfekle vurarak öldüren eski eşi F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Eski eşi tarafından dün, eğitim gördüğü ERÜ Edebiyat Fakültesi önünde pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından otomobiliyle kaçmaya çalışan F.K, bölgedeki trafik polislerince yakalanmıştı.