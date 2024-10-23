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Kayseri'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Festival Düzenlendi

Kayseri'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Festival Düzenlendi
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Erciyes Üniversitesi Evim Kampüs Festivali'nde yeni başlayan üniversite öğrencileri, Kayseri hakkında bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi stant açarak öğrencilere hizmetler ve fırsatlar sundu.

Kayseri'de üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Evim Kampüs Festivali'nde kent hakkında bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimi, festivalde stant açarak hem öğrencilere yönelik hizmetler hem de kent hakkında bilgi verdi.

ERÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melike Diri, Kayseri'nin şehircilik olarak takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Emre de festivalde Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik fırsatları hakkında bilgi edindiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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