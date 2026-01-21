Haberler

Kayseri'deki Çamaşır Yıkama Merkezi'nden 2025'te 11 bin üniversite öğrencisine hizmet aldı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 11 bin üniversite öğrencisine hizmet veren ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi'ni açtı. Öğrencilerin çamaşırları modern bir ortamda hijyenik bir şekilde yıkanarak kurutuluyor.

Kayseri'de Çamaşır Yıkama Merkezi, 2025 yılında 11 bin üniversite öğrencisine ücretsiz hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK Akademi Tesisi'nde faaliyete başlatılan Çamaşır Yıkama Merkezi, özellikle Kayseri'de yatılı olarak öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ihtiyacını karşılıyor.

Merkezde, öğrencilerin çamaşırları tamamen ücretsiz olarak yıkanarak kurutuluyor.

Çamaşır Yıkama Merkezi, 30'un üzerinde çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makinesiyle modern ve hijyenik bir ortamda faaliyet gösterirken, geçen yıl 11 bin üniversite öğrencisine de hizmet verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak projelere önem verdiklerini belirterek, "Üniversite öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların her alanda yanında olmak, şehir olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Eğitim hayatları boyunca karşılaştıkları ihtiyaçları en aza indirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

