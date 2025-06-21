Kayseri'de 'Umuda Bir Fidan' Etkinliği

Kayseri'de 'Umuda Bir Fidan' Etkinliği
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Kayseri'de sağlık çalışanları ve çocuklar, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar anısına fidan dikti. Dr. Mehmet Akif Dündar, etkinliğin amacı olarak Gazze'deki çocukları hatırlamak ve onların sesi olmak olduğunu vurguladı.

Kayseri'de sağlık çalışanları ile çocukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar adına fidan dikti.

Sağlık çalışanları ve çocukları, "Umuda Bir Fidan" etkinliği kapsamında Talas Belediyesi Gençlik Merkezi önündeki parkta bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mehmet Akif Dündar, etkinliğin Gazze'de yaşananları hatırlama ve sahiplenmek için yapıldığını belirtti.

Gazze'de son aylarda yaşanan saldırılarda binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini ve sakat kaldığını vurgulayan Dündar, "Oyuncakları ellerinden alınan, okula bile gidemeden toprağa düşen çocuklar için buradayız. Onların sesi olamasak da bir çınar gibi adlarını yaşatmak için buradayız. Belki bir fidan dikmekle Gazze'deki ateşi söndüremeyiz. Bir ağaç, bir çocuğun hayatını geri getirmez ama biz bu ağaçları unutmamak ve en çok da unutulmamak için dikiyoruz. Çünkü vicdan susarsa, zalim cesaret bulur." diye konuştu.

Programa katılan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fidanlar çocukların elleriyle toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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