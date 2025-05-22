Kayseri'de Umre ve Hac Dolandırıcılığı: 60 Milyon TL ile 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de Umre ve Hac Dolandırıcılığı: 60 Milyon TL ile 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Kayseri'de hac ve umre organizasyonu vaadiyle 60 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 272 pasaport ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

KAYSERİ'de hac ve umreye gitmek için başvuru yaparak ücret ödeyenleri 60 milyon TL dolandırdığı öne sürülüp gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hac ve umreye gitmek için başvuru yapıp ücret ödeyen kişileri 60 milyon TL dolandırdığı öne sürülen seyahat acentesi sahibi ve yetkililerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.D. (51), S.D. (45) isimli acente sahipleri Tokat'ta ve M.U. (62), M.R. (41), M.L. (47) isimli acente çalışanları da Kayseri'de yakalandı. Aramalarda, 272 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.D., M.U., M.R. ve M.L., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakılırken, H.D. ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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