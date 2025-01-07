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Kayseri'de "ulu çınarlar"ın unutulmaz anılarını lise öğrencileri kara kalemle çizdi

Kayseri'de
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Kayseri'de lise öğrencileri, "Çınarların Gölgesinde Anılarla Filizlenen Değerler" adlı proje kapsamında huzurevi ve yaşlı bakım merkezindeki büyüklerinin unutamadıkları anılarını dinleyerek, kara kalem resimlerini çizdi.

Kayseri'de lise öğrencileri, "Çınarların Gölgesinde Anılarla Filizlenen Değerler" adlı proje kapsamında huzurevi ve yaşlı bakım merkezindeki büyüklerinin unutamadıkları anılarını dinleyerek, kara kalem resimlerini çizdi.

Öğrencilerin çizdikleri resimlerden oluşan sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kapsamında Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi ile Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

"Ulu çınarlar"ın unutamadıkları anılarını dinleyen liseliler, anıları kara kalemle resmetti.

Sergiye gelerek anlattığı anının resmini inceleyen Kıbrıs gazisi Şaban Bataralı, Kıbrıs Harekatı'nda yaşadığı ve unutamadığı bir anısını liselilerle paylaştığını söyledi.

Anısının resmedilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Bataralı, "Anlattığımın aynısını çizmişler. Şu an kendimi orada zannediyorum resme bakınca. Çok güzel yapmışlar." dedi.

Yaşlılardan Fatma Bataralı da unutamadığı ve kendisini duygulandıran bir anısını gençlere paylaştığını onların çizdiği resmi çok beğendiğini belirtti.

Lisenin grafik-tasarım bölümü öğrencisi Ezgi Öztürk ise anıları dilerken çok duygulandıklarını ve etkilendiklerini kaydetti.

Öğrencilerden Hayrunnisa Erkılıç de projenin 3 ay sürdüğünü, huzurevinde ve yaşlı bakım merkezinde yaşlılarla bir araya gelip sohbet ettiklerini dile getirdi.

Anıları zihninde canlandırdığını anlatan Erkılıç, "Yeri geldi annemizin, babamızın portresini çizdik, yeri geldi evimizdeki eşyalardan esinlendik. Bir kompozisyon oluşturduk ve çizdik. Yaşlılarımız bize tecrübelerini ve unutamadıkları anılarını anlattı. Onların anlattıklarını biz resme döktük." diye konuştu.

Öğrencilerden Sılanur Gülnar da projeye dahil olmaktan çok keyif aldığını söyledi.

Proje Koordinatörü Fuat Aydın da kuşakları projede bir araya getirmeyi amaçladıklarını, projenin mimarı olan öğrencilerin kısa sürede büyük işler başardıklarını dile getirdi.

Sergi öncesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri mini konser verdi.

Her bir yaşlı için çizilmiş 20 resim ve yanında da anılarının yer aldığı eserler, 2 gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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