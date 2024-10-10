Kayseri'de Ucuz Arsa Dolandırıcılığına 7 Gözaltı

KAYSERİ'de, internet sitesi üzerinden verdikleri ilanlarla vatandaşları ucuza arsa satma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 kişinin, internet sitesi üzerinden ilan vererek, ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (26) ve C.Ş. (49) yakalandı. Adreslerdeki aramalarında 16 sim kart, 13 telefon, 3 laptop ve 2 flash bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,