Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü kurtarıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir beton mikseri, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde 38 BR 074 plakalı beton mikseri, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.