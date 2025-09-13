Kayseri'de Ücretsiz YKS Hazırlık Kursları Başlıyor

Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlığı için Genç KAYMEK merkezlerinde ücretsiz kurslar düzenliyor. Kayıtlar 17 Eylül 2025'e kadar devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde ücretsiz düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları için kayıtları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından üniversiteye hazırlık sürecinde olan gençleri desteklemeye yönelik kurslara 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler katılabilecek.

Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi (Bahçelievler) ve Genç KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek kurslara başvurular, 17 Eylül 2025 tarihine kadar www.kaymekonline.com adresi üzerinden yapılabilecek.

Aday öğrenciler, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek ön değerlendirme sınavına katılacak.

Değerlendirme süreci sonrası kesin kayıtları tamamlanan öğrenciler için kurslar 30 Eylül 2025 Salı günü başlayacak.

Detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler, 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan KAYMEK yetkililerine ulaşabilecek.

