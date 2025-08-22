Kayseri'de Ücretsiz YKS Hazırlık Kursları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) gençlik merkezlerinde, 2026 yılı üniversiteye hazırlık sürecindeki gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurs kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK tarafından yürütülen YKS kursu, 12'nci sınıf ve mezun öğrencilere yönelik planlandı.

Kurs programı, ders takviyeleri, etütler, soru çözüm saatleri ve rehberlik hizmetleriyle desteklenirken, kurslarda gençlerin özgüvenli, üretken ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri de amaçlanıyor.

Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi ve Genç KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek kurslar için başvurular 17 Eylül tarihine kadar sadece online olarak yapılabilecek.

Aday öğrenciler, 20 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek Ön Değerlendirme Sınavı'na katılacak.

Değerlendirme süreci sonrası kesin kayıtları tamamlanan öğrenciler için kurslar ise 30 Eylül Salı günü başlayacak.