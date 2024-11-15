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Kayseri'de Türkiye-Galler Maçı Biletleri Tükendi, Esnaf Hareketlendi

Kayseri'de Türkiye-Galler Maçı Biletleri Tükendi, Esnaf Hareketlendi
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16 Kasım'da Kayseri'de oynanacak Türkiye-Galler maçı biletleri hızla tükenirken, esnaf karşılaşma günü satışlarda artış bekliyor. 11 yıl sonra gerçekleşecek milli maç, şehrin ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

KAYSERİ'de 16 Kasım'da oynanacak Türkiye- Galler maçı biletleri kısa sürede tükenirken, pastırması ile meşhur kentte esnaf iki takımın karşılaşacağı gün satışlarda hareketlilik bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. 32 bin 864 kapasiteli stadyumda oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri tükenirken, Kayseri'de 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor. Kentte pastırmacılık yapan Mustafa Tokluman, "Milli takımın şehrin ekonomisine önemli katkısı olacak. Şehrimiz için artı bir gelir olacak. Yarından itibaren bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Pastırmacı Sado Gürbüz de "Güzel bir hareketlilik oldu. 11 yıl sonra Kayseri'de milli takım için kalpler atacak. Kayseri halkı da 1 dakikada nasıl bilet satılır onu gösterdi. Misafir takım seyircilerini de ağırlayacağız" diye konuştu.

'KEŞKE DAHA SIK KAYSERİ'YE MAÇ VERİLSE'

Esnaflık yapan Mehmet Uğur Hüsrevoğlu ise "11 yıl sonra milli takımın buraya gelmesi, Kayseri için büyük bir avantaj. Bu avantajı değerlendirmemiz lazım. Maç için olsun diğer etkinlikler için olsun bizim için bulunmaz bir fırsat. Şehrimizin tanıtımı için esnaf olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız. Turistlerin gelmesi de bizim satışlarımıza olumlu anlamda katkı sağlayacak. Keşke daha sık Kayseri'ye maç verilse" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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