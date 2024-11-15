Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Türkiye-Galler Maçı Biletleri Tükendi

Kayseri'de Türkiye-Galler Maçı Biletleri Tükendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Kasım'da Kayseri'de gerçekleşecek Türkiye-Galler maçı biletlerinin hızla tükenmesinin ardından esnaflar, etkinlik günü satışlarda hareketlilik bekliyor. 11 yıl aradan sonra milli maç heyecanının yaşanacağı şehir, bu durumun ekonomik katkı sağlayacağına inanıyor.

KAYSERİ'de 16 Kasım'da oynanacak Türkiye- Galler maçı biletleri kısa sürede tükenirken, pastırması ile meşhur kentte esnaf iki takımın karşılaşacağı gün satışlarda hareketlilik bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. 32 bin 864 kapasiteli stadyumda oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri tükenirken, Kayseri'de 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor. Kentte pastırmacılık yapan Mustafa Tokluman, "Milli takımın şehrin ekonomisine önemli katkısı olacak. Şehrimiz için artı bir gelir olacak. Yarından itibaren bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Pastırmacı Sado Gürbüz de "Güzel bir hareketlilik oldu. 11 yıl sonra Kayseri'de milli takım için kalpler atacak. Kayseri halkı da 1 dakikada nasıl bilet satılır onu gösterdi. Misafir takım seyircilerini de ağırlayacağız" diye konuştu.

'KEŞKE DAHA SIK KAYSERİ'YE MAÇ VERİLSE'

Esnaflık yapan Mehmet Uğur Hüsrevoğlu ise "11 yıl sonra milli takımın buraya gelmesi, Kayseri için büyük bir avantaj. Bu avantajı değerlendirmemiz lazım. Maç için olsun diğer etkinlikler için olsun bizim için bulunmaz bir fırsat. Şehrimizin tanıtımı için esnaf olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız. Turistlerin gelmesi de bizim satışlarımıza olumlu anlamda katkı sağlayacak. Keşke daha sık Kayseri'ye maç verilse" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı

Silahını çıkarıp kafede oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.