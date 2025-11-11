Kayseri'de Türkiye-Almanya Dayanışma Günleri Düzenlendi

Kayseri'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları işbirliğinde "Türkiye- Almanya Dayanışma Günleri" gerçekleştirildi.

Türkiye ile Almanya arasında 1965 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında, iki ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları arasında bilgilendirme yapılması amacıyla program düzenlendi.

SGK İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, etkinliğin iki ülke arasında köklü dostluk bağları ve kurumsal işbirliğinin önemli bir yansıması olduğunu söyledi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Çalışma Ataşesi Gabriele Weinhold da istişare günlerinin özel bir tarihe denk geldiğini ve bu anlaşmanın 60'ıncı yılını kutladıklarını ifade etti.

Sosyal Güvenlik anlaşmasının ortak bir vizyonu temsil ettiğini belirten Weinhold, "Bu anlaşma Almanya'ya çalışmak için gelen pek çok Türk işçi için sosyal adalet açısından bir dönüm noktasıdır. Bugün ise her iki taraftaki milyonlarca insanın sosyal güvenlik sistemlerine duyduğu güvenin temeli olmaya devam ediyor." dedi.

SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanı Ramazan Elma ise gurbetçi vatandaşların yoğun yaşadığı ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari ilişkide bulunduğu 37 ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Almanya'nın gurbetçi vatandaşların en yoğun yaşadığı ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Elma, "Önümüzdeki 3 gün boyunca SGK İl Müdürlüğümüzün hizmet binasında yapılacak olan etkinlikte, vatandaşlarımızın sözleşmenin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerinin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorularını Türk ve Alman uzmanlarla yapacakları yüz yüze görüşmelerle cevaplandırmayı ve sorunlarına çözüm bulmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu da müdürlükte yapılacak danışma günlerinde, vatandaşların emeklilik, malullük, ölüm ve hastalık hallerindeki sosyal güvenlik haklarıyla ilgili doğru ve birinci elden bilgi almalarının sağlanacağını belirtti.

Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabileceği etkinlik 3 gün sürecek.