Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Türk-Macar Kültür Yılı Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, 'Macarların Tasarımları Türkiye'de' konulu sergi açıldı. Sergide, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk dönemine kadar Türkiye'de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri yer aldı.

Kayseri'de 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, "Macarların Tasarımları Türkiye'de" konulu sergi açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Macar Liszt Kültür Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Kayseri Mimarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen sergi, Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülen tarihi Kayseri Lisesi'nde ziyarete açıldı.

Sergide, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk dönemine kadar Türkiye'de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İstanbul Macar Kültür Merkezi Direktörü Aron Sipos, Macar Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Gergö Kovaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu'nun açılışına katıldığı sergi, 15 gün açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

Osmanlı Türkiye Kayseri Sanat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title