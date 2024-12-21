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Kayseri'de Turizm Master Planı Konferansı Düzenlendi

Kayseri'de Turizm Master Planı Konferansı Düzenlendi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla Turizm Master Planı Arama Konferansı düzenledi. Konferansta, Kayseri'nin turizm potansiyeli değerlendirildi ve stratejiler belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı'nda kentin turizm geleceğini şekillendirmek için yol haritası belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki konferansa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, ilçe belediye başkanları, turizmle ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf temsilcileri ve bilim insanları katıldı.

Vali Çiçek, turizmin gelişmesi için Erciyes'e bakıldığında başlı başına bir başarı öyküsünün görüldüğünü anlatarak, Büyükkılıç'ın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Erciyes'i taçlandırdığını vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere turizm alanında yapılan çalışmalardan bahsederek, kentte bir turizm kültürü oluştuğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç ise Kayseri'nin bir turizm şehri olarak anılmasını istediklerini, turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için master plan anlayışı içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Kayseri'de de gerçekleştirilecek 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Büyükkılıç, İncesu Örenşehir mozaik kazı çalışmasında çok önemli bulgular elde edildiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından Kapadokya Üniversitesinden Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Kayseri'nin turizm master planı hakkında sunum yaptı.

Turizm Master Planı Arama Konferansı'nda, şehrin turizm stratejisi belirlenmek üzere çeşitli çalışma grupları oluşturuldu. Konferansta Kayseri'nin turizm potansiyeli değerlendirilirken, katılımcıların ortak akıl geliştirmesine de imkan sağlandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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