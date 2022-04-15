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Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı

Kayseri'de Turizm Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Turizm Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve turizmcilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Dursun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Dursun ve turizmciler, buradaki törenden sonra Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi'ndeki "Kültepe'de Yeni Keşifler" sergisinin açılışına katıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Turizm Haftası, Kayseri, Turizm, Güncel, Haberler

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