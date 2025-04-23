İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'un ardından iki şehirde daha okullar tatil
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

Kayseri'de Turistleri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı

Kayseri'de Turistleri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, turistleri taşıyan bir otobüs motor kısmında çıkan yangın nedeniyle emniyet şeridine çekildi. Otobüs şoförü yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde turistleri taşıyan otobüste seyir halindeyken yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Havaalanından aldığı turistleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otele götüren A.E. idaresindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Otobüs şoförü alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.