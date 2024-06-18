Kayseri'de tüp deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüp defosu olarak kullanılan müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya Mahallesi Selvican Sokak'ta tüp deposu olarak kullanıldığı öğrenilen müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bitişiğindeki müstakil ev ile bir apartmanın bahçesine de sıçrayan yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.