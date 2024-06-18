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Kayseri'de tüp deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüp defosu olarak kullanılan müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüp defosu olarak kullanılan müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya Mahallesi Selvican Sokak'ta tüp deposu olarak kullanıldığı öğrenilen müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bitişiğindeki müstakil ev ile bir apartmanın bahçesine de sıçrayan yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Melikgazi İtfaiye Kayseri Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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