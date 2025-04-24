Kayseri'de Tüfekle Öldürülen Gençle İlgili İki Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de 16 yaşındaki gencin bir parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık, hapis cezalarına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar S.A. (20) ve H.K, maktul Ş.S'nin müşteki annesi A.S, kardeşleri, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın da iştirak halinde "tasarlayarak çocuğa karşı öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık S.A, olay nedeniyle pişman olduğunu, maktul Ş.S'ye doğru ateş etmek istemediğini öne sürdü.

İstemsiz şekilde olayın meydana geldiğini savunan S.A, "Olay nedeniyle pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Diğer sanık H.K'nin bir suçu yoktur. Beni engellemek için elinden geleni yaptı. Böyle bir şey olacağını bilseydim H.K'yi yanıma çağırmazdım." diye konuştu.

Sanık H.K. de olayla alakası olmadığını, sanık S.A'nın silahı maktulü korkutmak için kullanacağını kendisine söylediğini iddia etti.

S.A'yı silah kullanmaması için ikna etmeye çalıştığını anlatan H.K, "Sanık S.A'nın maktulle sadece konuşacağını düşünüyordum. Engellemeye çalıştım. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi A.S. ile kardeşleri ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, savcının mütalaası doğrultusunda ceza verilmesini istedi.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık H.K'ye 16 yıl hapis cezası verdi.

Sanık S.A'yı da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, haksız tahrik hükümlerini uygulayarak sanığın cezasını 20 yıla indirdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan parkta, husumetli olan S.A. ve Ş.S, 6 Mart 2024'te konuşmak için buluşmuştu. Çıkan kavgada S.A'nın tüfekle ateş ettiği Ş.S. hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan S.A. ve yanında bulunan arkadaşı H.K. tutuklanmıştı.