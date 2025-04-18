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Kayseri'de Tüfekle Havaya Ateş Açan Kişi İkna Edilerek Gözaltına Alındı

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Kayseri'de havaya tüfekle ateş açtıktan sonra kendisini eve kilitleyen N.D., polis ekiplerinin 3 saatlik ikna çabasıyla gözaltına alındı. Olay, Melikgazi ilçesindeki bir dairede gerçekleşti.

Kayseri'de havaya tüfekle ateş açıp kendisini eve kilitleyen kişi, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'ta, bir kişinin havaya tüfekle ateş ettiği ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi, 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak N.D'ye (55) kapıyı açması için uyarıda bulundu.

Şüphelinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat sonra polis ekiplerince ikna edilen N.D. kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı.

N.D'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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