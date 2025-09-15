Haberler

Kayseri'de Tramvay Kazası Önlenmiş Olundu

Kayseri Melikgazi ilçesinde tramvay yolunu kullanmak isteyen bir yayayı, duraktaki güvenlik görevlisinin dikkati kurtardı. Yaya tramvayı fark etmeden yola adım attı, görevli hızlıca müdahale ederek kazayı önledi.

Melikgazi ilçesinde tramvay durağında bulunan bir yaya, Organize Sanayi-İldem istikametine giden tramvayı fark etmeden karşıya geçmek için adım attı.

Durumu fark eden duraktaki görevli, yayayı kolundan tutarak durağa çekti.

Olay, durak ve tramvay kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
