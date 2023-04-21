Kayseri'de traktör pulluğuna 'tahıl küpü' takıldı

Kayseri'de tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen, yaklaşık 1 metre boyunda küp takıldı.

Tomarza ilçesi İncili Mahallesi'nde tarlasını süren Cengiz Uzun, pulluğuna bir parça takıldığını fark edince traktörü durdurup kürekle kazmaya başladı.

Uzun, parçanın bütün halinde bir küp olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi.

Jandarma gözetiminde, uzman ekiplerce çıkarılan ve 5 ya da 6. yüzyıla ait tahıl küpü (pitos) olduğu değerlendirilen eser, Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.