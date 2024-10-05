Kayseri'de Trafikte Tehlikeye Yol Açan Sürücülere Ceza

KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken aracın açılan tavanından yolcu konumundaki kişileri dışarı çıkarıp trafikte korna çalarak seyreden iki otomobilin sürücüsüne 1380'er TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; otomobillerin açılır tavanlarından ya da kapılarından dışarı sarkmalarına izin verip korna çalarak seyir halinde olan araçların görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, araçları tespit etti. Ekipler, 'karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan araç sürücülerine 1380'er TL olmak üzere toplam 2 bin 760 TL para cezası uyguladı. Ekipler tarafından, trafiği tehlikeye düşüren, drift yapan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelenin devam ettiği bildirildi.