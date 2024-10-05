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Kayseri'de Trafikte Tehlikeye Yol Açan Sürücülere Ceza

Kayseri'de Trafikte Tehlikeye Yol Açan Sürücülere Ceza
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Kayseri'de, açılır tavanından yolcu çıkaran iki otomobil sürücüsüne 1380'er TL ceza kesildi. Emniyet güçleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken aracın açılan tavanından yolcu konumundaki kişileri dışarı çıkarıp trafikte korna çalarak seyreden iki otomobilin sürücüsüne 1380'er TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; otomobillerin açılır tavanlarından ya da kapılarından dışarı sarkmalarına izin verip korna çalarak seyir halinde olan araçların görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, araçları tespit etti. Ekipler, 'karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan araç sürücülerine 1380'er TL olmak üzere toplam 2 bin 760 TL para cezası uyguladı. Ekipler tarafından, trafiği tehlikeye düşüren, drift yapan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Otomobil Güvenlik 3-sayfa Kayseri Güncel trafik Hukuk Ceza

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