Kayseri'de trafikte tartışma: Sürücü tüfekle yaralandı

Melikgazi İlçesi Küçükali Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, bir sürücü tüfekle diğer sürücüyü bacağından yaraladı. Şüpheli kaçarken, polis olayın ardından çalışma başlattı.