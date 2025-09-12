Kayseri'de Trafik Yoğunluğunu Giderme Çalışmaları Başlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ ve Yeni Sanayi bölgesinde yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak proje çalışmalarına ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut da katıldı.

Toplantıda, kentin en önemli ana arterlerinden biri olan Osman Kavuncu Bulvarı'nın DSİ Kavşağı olarak bilinen ve Yeni Sanayi'ye ulaşan noktadaki trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, bir mağduriyet oluşturmadan gerekli çalışmaların yapılacağını, istişareyle yol alınacağını belirtti.

DSİ bölgesinde hem sabah hem de akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandığını dile getiren Büyükkılıç, "Buradaki yapılan incelemeler sonrasında mutlak bir kavşak düzenlemesi yapılması gerektiği yönündeki anlayış içerisinde bir çalışma yapıyoruz. Kısa sürede bitirme yönünde de gerekli çalışmalar başlamış durumda. Deplase yapılacak yerler, genişletilecek yerlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, projeyi en kısa zamanda esnafın içine sinecek şekilde, onları mağdur etmeden tamamlayacaklarını kaydetti.