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Kayseri'de Trafik Polisleri Yol Durumu Görüntülerini Paylaşıyor

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Kayseri'de trafik polislerinin çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor ve sürücülerin yol durumu hakkında bilgi sahibi olması sağlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kara yolunun durumunu cep telefonuyla kayda alarak sürücülere bilgi veriyor.

Kayseri'de trafik polislerinin şehirlerarası kara yollarında çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılarak sürücülerin yol durumu hakkında bilgi sahibi olması sağlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sorumluluk bölgelerinde devriye görevi yaparken kara yolunun durumunu cep telefonuyla kayda alıyor.

Trafik polisi, kayıt sırasında, "Kayseri-Sivas istikameti, kilometre 60 civarı, yerde buzlanma mevcut, trafik akışı seyrek, hava kapalı, kar yağışı devam ediyor." diyerek, yol durumuyla ilgili bilgi de veriyor.

Kayseri'nin bağlantılı olduğu Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Malatya ve Kahramanmaraş kara yolları ile Kuzey Çevreyolu'nda 10 güzergahta kayda alınan görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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