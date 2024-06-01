Kayseri'de trafik polisleri öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Amirlikte görevli trafik polisleri Uğur Sağ, Aslı Tosun ve Ersin Özaltın, trafikte uyulması gerekilen kurullar, emniyet kemeri ve trafik ışıklarının önemi ile yaya geçidi kurallarını anlattı.

Uygulamalı eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.