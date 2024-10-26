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Kayseri'de Trafik Kazasında Üç Öğretmen Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trafik Kazasında Üç Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Kayseri-Ankara yolunda bir kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu Sosyal Bilgiler öğretmeni Cafer Yıldız, tedavi gördüğü hastanede iki hafta sonra hayatını kaybetti. Daha önce kazada öğretmen Hasan Kale ve sürücü Yahya Karaca da yaşamını yitirmişti.

KAYSERİ- Ankara yolunda kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 2 hafta sonra dün hayatını kaybeden Sosyal Bilgiler öğretmeni Cafer Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından memleketi Tokat'a gönderilecek. Kazada daha önce de hafif ticari araçtaki öğretmen Hasan Kale ile sürücü Yahya Karaca yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Ekim'de saat 17.00 sıralarında, Kayseri-Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale, merkezdeki evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada, mahallede yaşayan Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşıp öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Kamyon pancar tarlasına uçarken, ihbarla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca ve Kale, toprağa verildi. Kazada yaralanan ve hastanede tedavi gören Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cafer Yıldız da 2 hafta süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Yıldız, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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