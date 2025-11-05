Haberler

Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Çocuk Toprağa Verildi

Güncelleme:
Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Buğlem Berra Alptekin'in naaşı, cenaze töreni için merkez Kocasinan ilçesindeki Hacı Ömer Tarman Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Alptekin'in cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Alptekin'in kazadan 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

A.Y.B'nin kullandığı 38 AOE 649 plakalı otomobil, dün, Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Alptekin'e çarpmış, ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

